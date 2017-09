Sehnder Jugendfeuerwehrmitglieder bestehen die Prüfung der Leistungsspange

Um die Prüfung erfolgreich zu absolvieren mussten die Jugendlichen verschiedene Disziplinen aus den Bereich Sport und Feuerwehrtechnik erfüllen, welche in den vergangenen sechs Wochen ausgiebig trainiert wurden. Zu diesen Aufgaben zählte unter Anderem der Staffellauf, bei welchem jedes Mitglied einer Gruppe eine bestimmte Strecke auf der Laufbahn absolvieren und anschließend den Staffelstab an seinen Vordermann abgeben musste. Eine weitere sportliche Herausforderung war das Kugelstoßen, bei welchem die Gruppe im Gesamtergebnis auf mindestens 55 Meter kommen musste.Zum feuerwehrtechnischen Teil zählten das Aufbauen eines Löschangriffs nach Feuerwehrdienstvorschrift drei, eine Schlauchschnelligkeitsübung, bei der insgesamt acht doppelt gerollte C-Schläuche hintereinander ausgerollt und anschließend von zwei Mitglieder zusammengekuppelt werden mussten, je weniger Zeit benötigt wird, desto mehr Punkte gibt es. Die letzte Disziplin die die Teilnehmer erfüllen mussten, war das Beantworten von verschiedenen Fragen aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Ausrüstung und Geräte, Unfallverhütung, sowie Gesellschafts- und Jugendpolitik.Zu all diesen Aufgaben wurde auch der Gesamteindruck der jeweiligen Gruppen bewertet, dabei wurde auf die persönliche Haltung, sowie auf ein geordnetes und geschlossenes Auftreten innerhalb der Gruppe geachtet.Gegen 16:00 Uhr konnte den Jugendlichen der 30 erfolgreichen Gruppen die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr verliehen werden.Aus dem Stadtgebiet Sehnde waren zwei Gruppen mit Jugendlichen aus den Orten Bilm, Ilten, Müllingen-Wirringen, Rethmar und Sehnde angetreten. Außerdem nahmen zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr Kirchrode (Stadt Hannover) gemeinsam mit den Sehnder Gruppen an der Abnahme teil.Insgesamt konnte somit zwölf Jugendlichen der Sehnder Gruppen die Leistungsspange übergeben und sechs sogenannten „Füllern“ eine Urkunde für die erneute Teilnahme überreicht werden. Die Füller sind Jugendfeuerwehrmitglieder, welche bereits die Leistungsspange erworben haben und erneut teilnehmen, damit die Gruppe genügend Teilnehmer hat.Benedikt Nolle