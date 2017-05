Sehnder Jugendfeuerwehren messen sich bei beim Bundeswettbewerb

Nach einer kurzen Begrüßung starteten die Gruppen zunächst mit dem sogenannten A-Teil des Wettbewerbes. In diesem galt es gemeinsam einen Löschangriff nach Feuerwehrdienstvorschrift 3 in einer vorgegebenen Zeit von sieben Minuten durchzuführen. Als Wasserentnahmestelle diente in diesem Jahr ein gedankliches offenes Gewässer, da der Wettbewerb bei der Jugendfeuerwehr ohne Wasser durchgeführt wird. Die Jugendlichen wurden bereits in ihren Ortsjugend-feuerwehrwehren in die jeweiligen Positionen eingewiesen und hatten eine lange Übungszeit hinter sich. Bei dem Löschangriff übernahm hierbei der Schlauch- und Wassertrupp den Aufbau der Wasserversorgung vom offenen Gewässer zur Pumpe und von da aus zum Verteiler. In dieser Zeit war der Angriffstrupp bereits ausgerüstet auf dem Weg nach vorn und legte sich eine C-Druckschlauchleitung selber - zu den gewöhnlichen Aufgaben der jeweiligen Trupps kam dazu, dass der Angriffstrupp eine Leiterwand besteigen, der Wassertrupp eine Hürde überqueren und der Schlauchtrupp einen Kriechtunnel durchlaufen musste. Nachdem der Wassertrupp gemeinsam mit dem Schlauchtrupp die Wasserversorgung hergerichtet hatte, bekam er seinen Einsatzbefehl vom Gruppenführer. Daraufhin rüstete sich der Trupp am Ablageplatz aus und begab sich wieder zum Verteiler, für diesen Trupp verlegte der Schlauchtrupp die C-Druckschlauchleitung. Nachdem die Leitung für den Wassertrupp hergerichtet war baute sich der Schlauchtrupp seine eigene Leitung auf und eilte durch den Kriechtunnel nach vorn. Nachdem alle Leitungen hergerichtet waren und von allen Trupps ein „Wasser marsch!“ erfolgte, meldete der Gruppenführer „Wasserhalt - Angriffstrupp und Wassertrupp: Knoten und Stiche anlegen!“. Daraufhin eilten die genannten Trupps nach vorn zum Knotengestell und führten ihre zuvor bei Übungsdiensten geprobten Knoten und Stiche aus. Nachdem alle Knoten geknotet und alle Stiche gestochen waren erfolgte vom Gruppenführer die Meldung „Übung beendet!“ und die Zeit wurde gestoppt.Nach dem absolvierten A-Teil folgte der B-Teil (Staffellauf). Hierbei galt es eine Strecke von insgesamt 400 Metern mit verschiedenen Stationen zu bewältigen, vier dieser neun Stationen waren dabei eine reine Laufstrecke von 50 Metern. Bei einer Station musste ein 15 Meter langer C-Druckschlauch so schnell wie möglich aufgerollt und anschließend das Staffelholz an den nächsten Kameraden weitergeben werden. Dieser musste innerhalb seiner Station einen Schwebebalken überlaufen ohne dabei daneben zu treten. Der vierte Läufer nahm bereits zu Beginn des B-Teils auf einer Krankentrage Platz, neben dieser lagen ein Gürtel, ein Helm und ein Paar Handschuhe welche so schnell wie möglich angezogen werden mussten, um dann das Staffelholz weiterzureichen. Anschließend sollte von zwei Jugendlichen ein C-Druckschlauch mit einem C-Mehrzweckstrahlrohr zusammengekuppelt und anschließend mit einem Feuerwehrknoten verbunden werden. Der letzte Läufer hatte die Aufgabe, nach einem kurzen Sprint, einen Leinenbeutel zwischen zwei Stangen ins Ziel zu werfen. Der B-Teil wurde nach dem Altersdurchschnitt bewertet: Je jünger die Gruppe, desto mehr Zeit war vorgegeben.Gegen 16:00 Uhr waren alle Gruppen mit den beiden Teilen fertig und kurz darauf konnte der Sieger verkündet werden. Nach einer kurzen Ansprache vom Stadtbrandmeister Sehnde, Jochen Köpfer, konnte der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart, Ron Breitenherdt, folgende Ergebnisse bekanntgeben:Sieger wurde in diesem Jahr die Gruppe Rethmar 2 gefolgt von Rethmar 1 und Sehnde. Die weiteren Plätze belegten Müllingen-Wirringen(4), Ilten(5), Höver 2(6), Bolzum/Wehmingen(7), Höver 1(8) und Bilm(9). Außerhalb der Wertung startete noch eine weitere Gruppe aus Rethmar sowie die Jugendfeuerwehr Altmerdingsen aus der Gemeinde Uetze.Die ersten drei Plätze werden am 20. Mai beim Regionsentscheid in Langenhagen antreten.Benedikt Nolle