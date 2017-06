Sehnde : Schützengesellschaft Sehnde |

Bereits am kommenden Samstag, den 10.06.2017 ist es wieder soweit: Die Sommer-Preisverteilung der SG Sehnde findet statt. Hier werden die Gewinner der Preisscheiben aus dem Sommerprogramm proklamiert.

Außerdem werden die mit Spannung erwarteten Sommermajestäten 2017 bekannt gegeben.

Los geht es um 19:15 Uhr in der Schützenklause in Sehnde.