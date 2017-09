O´zapft is – die 14. Iltener Wiesn starten

Sehnde : Am Nordende 5 |

Es ist mal wieder soweit. Bereits zum 14. Mal lädt der Förderverein der FF Ilten mit Unterstützung des MTV Ilten zu den mittlerweile traditionellen Iltener Wiesn auf

dem Hof von Karl Busch ein.



Start ist am Samstag, 30. September 2017, ab 15:00 Uhr, Am Nordende 5 in Ilten.



Lassen Sie sich Kaffee und selbstgebackenen Kuchen schmecken oder genießen Sie

Kaminbraten, Käsespieße und Leckereien vom Grill zur Maß Bier.



Die Kinder können sich phantasievoll schminken lassen, Popcorn und Zuckerwatte naschen und auf der Hüpfburg herumtoben, oder beim Ponyreiten vergnügen. Zusätzlich sorgt die

Kinder- und Jugendfeuerwehr Ilten für Unterhaltung.



Am Abend wird bei der „bayrischen Modenschau“ die schönste Tracht prämiert,

während DJ VPi für Partystimmung garantiert.



Wir freuen uns auf Sie.