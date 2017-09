Naturfreundehaus Grafhorn der NaturFreunde Lehrte

Im Zentrum steht die Errichtung eines eisenzeitlichen Freilichtmuseums direkt neben demNaturfreundehaus. Bereits erstellt sind ein dreischiffiges Wohnstallhaus aus der Eisenzeitvor etwa 2.600 Jahren und als Nebengebäude ein Grubenhaus. Es gibt einen Ausflug in dieGeschichte mit dem Leben unserer Vorfahren mit Boden, Wasser, Luft, Steinen und anderenNaturmaterialien.Man kann teilnehmen an Workcamps mit Übernachtungen in Mehrbettzimmern oder inZelten vor Ort.Wir haben den Ausflug mit Kaffee und Kuchen und ohne Regen beenden können-es war schön !