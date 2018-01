Nach "Friederike" kam "Apassionata"

erstanden worden. Als ehemalige Pferdebesitzerin ist es natürlich klar, dass man mal wiederschöne Pferde sehen möchte. Und es war ein Lichtpunkt nach der Zerstörung von "Friederike". Und das Wetter war am Samstag so friedlich !!!Die Tui-Arena war bis auf den letzten Platz besetzt von Jung und Alt. In der märchenhaftenGeschichte "Gefährten des Lichts" sucht ein Mädchen nach dem Licht, das die Welt retten soll, die in Dunkelheit zu versinken droht.Für mich war es die beste Apassionata- Show, die ich bislang gesehen habe, weil ich die Hintergrundbilder von den verschiedenen Ländern, die besucht wurden, sehr schön fand.Wir waren in China, in Indien, USA, Spanien und Brasilien mit Tänzern und entsprechendenReittraditionen. Es war so schön ! Meine Bilder sind es nicht so- es war etwas weit weg !!!