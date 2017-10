Sehnde : Musikfreunde Bilm |

Zum diesjährigen Laternenumzug laden die Musikfreunde Bilm herzlich ein und freuen sich auf viele kleine und große Sänger mit ihren bunten Laternen. Erstmals beginnt der Umzug auf dem Schützenplatz in Bilm an einem Freitag. Am 27. Oktober 2017 um 18.00 Uhr heißt es dann wieder: Ich geh mit meiner Laterne...