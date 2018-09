Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen unterstützt Assistenzhunde Deutschland e.V.

Am Montag, den 17. September stand beim Dienstabend der Jugendfeuerwehr

Bolzum/Wehmingen ein besonderer Besuch an.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr war Nicole mit ihrer 11-jährigen

Assistenzhündin Cayenne ins Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Bolzum gekommen, um den Jugendlichen und deren Betreuern einige Informationen über den Verein und die Deckelsammelaktion zu geben, an welcher die Jugendfeuerwehr bereits seit einiger Zeit teilnimmt.

Die Jugendlichen der Feuerwehr Bolzum zeigten sich begeistert über den Besuch undbekamen zudem noch weitere Informationen über die Ausbildung einesAssistenzhundes: So erfuhren sie, das sich die Hunde und die Bewerber zunächstkennenlernen, bevor Sie gemeinsam eine Ausbildung absolvieren und zum Ende einedreiteilige Prüfung ablegen müssen. Auch einige Kommandos konnten an diesemAbend vorgeführt werden, so zum Beispiel das Holen einer Wasserflasche oder dasBezahlen im Supermarkt.Assistenzhunde sind in Deutschland nicht anerkannt und werden daher nicht von derKrankenkasse bezuschusst, deshalb müssen die Assistenzhunde über Spendenfinanziert werden. Aus diesem Grund wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen undes konnte bereits ein Hund durch die Deckelsammelaktion finanziert werden.Mittlerweile konnte bereits der zehnte Container mit acht Tonnen Deckeln gefülltwerden, welcher in den nächsten Tagen abgeholt und zu einem Recyclingunternehmengebracht wird. Dort werden die Deckel dann gewogen und je nach Gewicht bekommtder Verein einen festen Betrag gutgeschrieben, bevor sie geschreddert und zu neuemwertvollem Plastik verarbeitet werden.Die Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen sammelt weiterhin Plastikdeckel vonGetränkeflaschen, sowie von Saft- und Milchtüten und freut sich über jede Spende.Angenommen werden die Spenden montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr (außer in denFerien) direkt am Feuerwehrhaus. Außerdem in der Villa Rustica (Marktstraße 31,31319 Sehnde-Bolzum) und Losse´s Dorfschmiede (Wolfeshorn 5, 31319 Sehnde-Bolzum) zu den bekannten Öffnungszeiten.Benedikt Nolle