Ilten gewinnt die Waldrallye der Sehnder Kinderfeuerwehren im Bockmer Holz

Gegen 11:00 Uhr waren alle neun Gruppen auf dem Parkplatz des Restaurants bei Müllingen eingetroffen und auch der Regen hatte sich verzogen und ließ der Sonne den Vortritt. Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Gruppen mit Mannschaftstransportwagen zu den nahegelegenen Fischteichen transportiert und starteten von dort die etwa drei Kilometer lange Strecke.Das erste Spiel stellte die Kenntnisse über Wildtiere auf die Probe, denn hier wurden den Teilnehmern Bilder von verschiedenen Tierfamilien gezeigt und daraufhin sollten die Namen der männlichen, weiblichen und Jungtiere genannt werden.Beim zweiten Spiel sollten die Kinder eine Rateaufgabe lösen, denn hier waren verschiedene Gegenstände in kleine Säckchen verpackt und sollten dann erraten werden.Unter dem Begriff „Baumpuzzle“ versteckte sich das dritte Spiel, hier sollten die Spieler die Blätter und Früchte fünf verschiedener Bäume einander zuordnen.Im vorletzten Spiel mussten die teilnehmenden Kinder Tierstimmen erraten, welche von den Spielleitern abgespielt wurden.Auch das letzte Spiel bezog sich auf die Bewohner des Waldes, denn hier hatte der Jäger, Herr Witsack, verschiedene Tierpräparate mitgebracht und in den Gebüschen des Waldes platziert, diese sollten dann von den Kindern erkannt und benannt werden.Nachdem alle Gruppen wieder am Tivoli eingetroffen waren, konnte Stadtkinderfeuerwehrwartin Birgit Bettmann mit der Siegerehrung beginnen. Dabei gewann die Gruppe Ilten 1 vor Höver 1 und Ilten 3. Die weiteren Plätze belegten Höver 2 (4), Müllingen-Wirringen 2 (5), Müllingen-Wirringen 1 (6), Ilten 2 (7), Bolzum/Wehmingen und Rethmar.Für den Sieger und somit Ausrichter der nächsten Rallye in zwei Jahren gab es einen Wanderpokal und für die anderen Gruppen gab es eine Urkunde. Außerdem erhielt jede Gruppe eine Baumscheibe, in welche die Platzierung eingraviert war.Einen besonderen Dank galt den Ausrichtern aus Müllingen-Wirringen und dem Müllinger Tivoli für die Versorgung mit Gegrilltem und Kuchen, so Bettmann zum Abschluss.Benedikt Nolle