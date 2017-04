Heute ist "Welttag des Buches" 2017

Leben mit dem frechsten Hund der Welt ". Geschrieben wurde das Buch vom Journalisten John Grogan. Die Originalausgabe erschien 2005 in New York. Ichbesitze eine Taschenbuchausgabe von 2009. Das Buch stand monatelang auf Platz1 in den Bestsellerlisten in Amerika und England. 2008 wurde es erfolgreich verfilmt mit Jennifer Aniston und Owen Wilson.Marley- ein Labrador- hält mit seiner ungebändigten Lebensfreude und Liebe dieFamilie (3 Kinder) bis an sein Lebensende auf Trab ! Man liest das Buch mit so vielFreude und Vergnügen- einfach toll ! Das Ende ist natürlich auch traurig, aber so istes nun mal !Witzig fand ich auch, dass bei der Geburt eines Sohnes im Krankenhaus sich dort eingewaltiger Medienrummelabspielte, weil zu gleicher Zeit , am gleichen Ort, der "Immobilientycoon" DonaldTrump seine Tochter Tiffany bekam (1993). Da konnte man noch nicht ahnen, dasser mal Präsident von Amerika wird. Und trotzdem gab es da schon einen großen Rummel um ihn !