Großer Andrang beim Teichfest der Oldtimerfreunde

Viele Besucher aus Wirringen, Müllingen und Wassel und aus nahegelegenen Ortsteilen, Oldtimerfreunde aus Nah und Fern, auch viele Eltern mit Kindern kamen zum Feuerlöschteich nach Wirringen um sich auszutauschen.Vielen Dank an alle Besucher und Helfer, die dazu beigetragen haben, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung wurde, die dazu dient, den Zusammenhalt des Dorfes/der Dörfer weiter zu fördern bzw. zu stärken; um Gleichgesinnte für zwanglosen Austausch zu gewinnen und Leute zu gewinnen, die Spaß an der Vorführung des historischen Kulturguts haben.