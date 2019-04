Garagen-/Dorf-Flohmarkt in Müllingen und Wirringen

Am 28. April 2019 findet zum ersten Mal zwischen 10 und 16 Uhr ein Dorf-/Garagen-Flohmarkt in Müllingen und Wirringen statt.

Alle Bürger und Dorfbewohner aus nah und fern sind herzlich zu unserem Flohmarkt eingeladen. Kommen Sie und stöbern Sie an unseren Standplätzen oder in den Garagen herum.

Luftballons an den Grundstücken kennzeichnen die teilnehmenden Dorf-Bewohner.

Die Teilnehmer, die sich bereits angemeldet haben, sind in einem Übersichtsplan eingetragen.

Sie finden an den Ständen Übersichtspläne, damit Sie alle Flohmarktstände in den beiden Dörfern finden.



Die Organisatoren hoffen auf gutes Wetter und einen erfolgreichen ersten Dorf-/Garagen-Flohmarkt in Müllingen und Wirringen.

Für Fragen rund um den Flohmarkt stehen Ihnen Tanja Koritki und Mandy Grun zur Verfügung.