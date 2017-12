Einladung zum Angrillen der Wirringer-Oldtimer-Freunde Anfang 2018

Sehnde : Hofscheune Eckhart Spörr |

Liebe Oldtimerfreunde,



auch in diesem Jahr findet wieder unser traditionelles Angrillen statt.

Hierzu laden die Wirringer-Oldtimer-Freunde herzlichst alle Oldtimerliebhaber/freunde mit deren Familien und Freunden ein:



Wann: Sonntag, den 7. Januar 2018 ab 12.00 Uhr

Veranstaltungsort: Wirringer Straße 12, in der Hofscheune von Eckhart Spörr



Bitte beachtet den anderen Veranstaltungsort!



Selbstverständlich bieten wir auch in diesem Jahr wieder Kaffee/Tee mit leckeren selbstgemachten Kuchen an.

Über zahlreiche Teilnahme freuen wir uns.



Die Bewirtung übernimmt der Gasthof Erfurth.