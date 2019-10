DoRu Schotterhügel Langenhagen Flughafen

Vielleicht wird sich das später ändern.Auch ist es vielleicht in verschiedenen LändernAnders. Doch wie das in Deutschland heuteLiegt, muß ich sagen: Die Fliegerleute,Piloten, Bordmonteure, Flugleiter,Bezirksleiter, Funker und so weiter,Auch die im Büro und der luftige BoySind goldige Kerls. – Ihnen Gutes! Ahoi!Nur ehrliche Leistung bringt nach der FerneDurch Wetter und Wogen ein Schiff.Doch bei der Luftfahrt kommt die moderneWeltmännische Bildung hinzu und der Schliff.Humorvoll und kühn, sich beherrschend, bescheiden –.Heraus ohne Schmeichelei:Ich mag diese Kerls leiden.Ihre Welt ist noch frei.So, wie sie sind, und dort, wo sie sind,Wehn alle Flaggen und ein guter Wind.[369]Wie wohl das heute tut.Prost Fliegerleute, ich denke an euch!Ändert euch nicht. Ich schwenke vor euchMeinen Hut.Quelle:Joachim Ringelnatz: Das Gesamtwerk in sieben Bänden. Band 1: Gedichte, Zürich 1994, S. 369-370.