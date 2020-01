Bilder vom Angrillen der Wirringer-Oldtimer-Freunde

Wichtig:

Viele Besucher aus Nah und Fern, auch viele Eltern mit Kindern kamen, in die idyllisch hergerichtete Scheune, um sich auszutauschen.Für das leibliche Wohl (mit Bratwurst, Erbseneintopf und Grünkohl mit Bregenwurst und Getränke) sorgte die Gaststätte Erfurth aus Müllingen.Vielen Dank an alle Helfer, die dazu beigetragen haben, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung wurde. Ein ganz besonderer Dank geht an Silke. Sie organisiert schon seit einigen Jahren das Kaffee- und Kuchenbuffet, was von den Besuchern immer wieder sehr gerne angenommen wird. In diesem Jahr war die Kuchentheke innerhalb kürzester Zeit "leer gefegt".