Förderverein der FF Ilten lädt zur 15. Jahreshauptversammlung

Sehnde : Feuerwehrgerätehaus |

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ilten lädt seine Mitglieder für Freitag, 15.März, zur diesjährigen 15. Jahreshauptversammlung in das Feuerwehrgerätehaus in Ilten ein. Das Treffen beginnt um 19:00 Uhr.



Neben verschiedenen Beiträgen, in denen der Förderverein Einblick in seine Arbeit gewährt, stehen auch Ehrungen und die Neuwahl der Kassenprüfer auf der Tagesordnung. Darüber hinaus wird der Ortsbrandmeister Andreas Neuse seinen Jahresbericht vortragen.



Zu Beginn der Versammlung wird ein gemeinsames Essen stattfinden.