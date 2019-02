Seevetal singt mit den "Inseldeerns" - ein einmaliges Musikerlebnis

Am Göhlenbach 11

Am 23. März 2019 gibt es einen Höhepunkt dieses Jahres für alle Freunde der Chormusik südlich von Hamburg.

In der Burg Seevetal in der Gemeinde Seevetal werden 150 Sänger und Sängerinnen verschiedener Chöre, unter anderen die "Inseldeerns", die Bühne rocken.



Begleitet werden sie durch die Live-Band "Stilhouette" und moderiert wird das Chorkonzert durch die Sängerin und Moderatorin Gwendolyne Karpinski, bekannt durch NDR 90,3.



Eigentlich sind es 2 Veranstaltungen. Denn jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr und von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr sind Sie eingeladen zum Mitsingen und Mitfeiern.



Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung und der Eintritt kostet 12,50 €.