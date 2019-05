Vereinsmeisterschaft des Karate-Club Seelze 2019

Ich kann mich an viele (ich meine sogar alle) Vereinsmeisterschaften erinnern, aber die diesjährige war von der Teilnehmerzahl her die größte. 53 ! Kinder und 33 Erwachsene stellten sich dem Wettkampf um die Pokale, der nebenbei auch noch als Kumite-Teil der anstehenden Gurtprüfungen gewertet wird. Dementsprechend war die Einteilung der Gruppen an die Gürtelstufen angelehnt, so dass immer Kämpfer mit dem gleichen „Karate-Alter“ gegeneinander antraten.Die Jüngsten zeigten ihre Kumite-Techniken nicht direkt am Partner sondern an einem Dummy, bestehend aus 2,senkrecht übereinander stehenden, Bällen, die den Kopf und den Bauch des Gegners symbolisieren. Die Kampfrichter bewerten hierbei die Vielzahl und die Qualität der gezeigten Techniken, wobei das Berühren der Bälle Abzüge bringt. Diese Form bereitet bestens auf den Kampf mit Gegner vor, bei dem auch ohne oder mit minimalem Kontakt gekämpft werden soll. Die Kinder setzten diese Vorgabe sehr gut um.Nach gut 3 Stunden Kampfzeit, in der sich die Hauptkampfrichter Thomas und Andy beim Leiten der Kämpfe abwechselten stand folgendes Ergebnis fest :Anfänger bis 9 Jahre - Kumite am Ball (15 TeilnehmerPlatz 1: Luca TorborgPlatz 2: Lea SimecekPlatz 3: Maximilian WeizelPlatz 4: Manuel VoßAnfänger ab 10 Jahre - Kumite am Ball (4 Teilnehmer)Platz 1: Beyza SenozanPlatz 2: Laurine ZimmerPlatz 3: Chantal KampPlatz 4: Johanna FreytagUnterstufe Jungen bis 8 Jahre, bis 7. Kyu (11 Teilnehmer)Platz 1: Seweryn KuropotwaPlatz 2: Kian YilkiranPlatz 3: Lennard KnobenPlatz 4: Kilian KostoglouUnterstufe Jungen ab 9 Jahre, bis 7. Kyu (7 Teilnehmer)Platz 1: Malte FrickelPlatz 2: Elias-Andy KuznikPlatz 3: Maximilian PawelczykPlatz 4: Yannis FahrenholzUnterstufe Mädchen bis 7. Kyu (5 Teilnehmer)Platz 1: Lina SauthofPlatz 2: Leni KönigPlatz 3: Hannah HohenseePlatz 4: Charlotte MaaßOberstufe Jungen ab 6. Kyu (7 Teilnehmer)Platz 1: Timm KeesePlatz 2: Jean-Steven RabingPlatz 3: Konrad SeidelPlatz 4: Joshua PeschelOberstufe Mädchen ab 6. Kyu (4 Teilnehmer)Platz 1: Matilda DrescherPlatz 2: Natascha MakowiakPlatz 3: Frederike SeidelPlatz 4: Alyssa TanzNachdem die Kinder ihr Können gezeigt hatten, waren die Erwachsenen an der Reihe. An einigen Stellen konnte man die unterschiedlichen Trainingsschwerpunkte zwischen Kinder- und Erwachsenem Training erkennen. Im Kinderbereich geht es schwerpunktmäßig um Karate als Wettkampf, im Erwachsenen-Training spielt die Selbstverteidigung eine größere Rolle. Der Unterschied ist nur ein paar Zentimeter, die die Techniken näher an oder in den Partner ausgeführt werden. Da aber im Sport-Karate der Kontakt zum Kopf und unterhalb des Gürtels verboten ist, mussten die Kampfrichter häufiger verwarnen. Was man keinem Kämpfer an diesem Abend anlasten kann, ist mangelnder Kampfgeist. Am Ende der Kämpfe stand folgendes Ergebnis fest:Damen Allkategorie (3 Teilnehmer)Platz 1: Inna KnobenPlatz 2: Silvana KampPlatz 3 Tamina KampUnterstufe Herren 9./8. Kyu (12 Teilnehmer)Platz 1: Oliver BartschPlatz 2: Phil BöhnkePlatz 3: Marcel GasPlatz 4: Finn MünnichMittelstufe Herren 7. - 5. Kyu (8 Teilnehmer)Platz 1: Khaldoun AlmeslmaniPlatz 2: Erik JonassenPlatz 3: Carsten PosnatzkiPlatz 4: Christian WieserOberstufe Herren ab 4. Kyu (10 Teilnehmer)Platz 1: Jürgen BorchersPlatz 2: Rainer LießPlatz 3: Ingo SeidelPlatz 4: David Röbbing