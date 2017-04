Velbers Fußballmädchen wünschen sich neue Mitspielerinnen

Bedingt durch Umzüge und Wechsel in andere Schulen sind die E- und D-Mädchen nun verstärkt auf der Suche nach neuen Spielerinnen.Wenn Du in den Jahren 2005-2008 geboren bist und gerne Fußball spielen möchtest (auch Anfängerinnen!) bist Du herzlich willkommen, bei uns mitzumachen – egal ob erstmal Probetraining, oder gleich „in die vollen“. Wir sind immer Montag und Mittwoch von 17-18.30 Uhr auf dem Sportplatz in Velber (Richard-Hoppe-Weg, Seelze) zu finden. Wichtig ist uns, dass Du Spaß am Fußball mitbringst, alles weitere findet sich.Aber wer sind wir überhaupt? Wir sind Tamara, Claudia, Sanne und Detlef – Dein Trainer und Betreuer-Team. Wir sind seit teilweise 13 Jahren schon Trainer und haben auch fast alle schon selbst Fußball gespielt. Dazu noch unsere Mädchen: Murwarid, Dana, Ioulia, ElaSu, Lena, Lina, Kira, Johanna, Swantje, Svea, nochmal Svea, Sophie, Hannah, Sofia, Luise, Lucy, Christine, Marie, Tjorven und Pheline.Eigentlich spielen wir in 2 Mannschaften, nämlich E- und D-Juniorinnen, aber wir helfen uns immer gegenseitig aus, so dass wir eine große Mannschaft geworden sind. Da bei uns Trainern, bei allem Ehrgeiz, der Spaß besonders wichtig ist, gehen wir mit den Mädchen nicht nur auf den Fußballplatz, sondern auch mal in die Eisdiele oder letztens erst auf Mannschaftsfahrt.Wir freuen uns alle auf Dich – am Montag oder Mittwoch um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Velber!