Velbers B-Juniorinnen und Frauen suchen noch Spielerinnen für die neue Saison

In der letzten Saison lief es für die B-Juniorinnen des SV Velber einfach nur gut. Zunächst gewannen sie die Meisterschaft 2016/2017 in der 1. Kreisklasse Hannover-Land Staffel 1. Und letztes Wochenende dann noch den Kreispokal der B-Juniorinnen.



Dadurch hoch motiviert möchte man natürlich weiter machen. Leider müssen uns einige Spielerinnen wegen Schule, Studium oder Auslandsaufenthalt verlassen.



Darum sucht der SV Velber noch Spielerinnen, die vor allem Spaß am Fußball haben, für die B-Juniorinnen, aber auch für die neu gegründete Damen-Mannschaft.



Interessierte Spielerinnen melden sich bitte bei Detlef Lutat oder Iris Schmidergall.



Detlef Lutat Telefon: 0511/ 48 15 67 Handy: 0171 / 22 22 110

Email: lutat@sv-velber-fussball.de







Iris Schmidergall

Telefon: 0160 / 9643 9009

Email: iris.schmidergall@htp-tel.de