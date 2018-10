Stark und Selbstbewusst mit F.I.S.T. beim JV Nippon Lohnde

Seelze : Sporthalle der Lebenshilfe |

Wir haben unser Angebot erweitert:

F.I.S.T.

Kinder und Jugendliche

Bist du interessiert?



Ein Selbstverteidigungssystem, das seinen Schwerpunkt im Meistern von Alltagssituationen hat und daher großen Wert auf Realitätsnähe legt.Wir zeigen dir, wie du dich zum Beispiel auf dem Schulweg, der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto usw. behaupten kannst.Als Grundlage lernst du natürlich nicht nur, wie du dich in schwierigen Situationen verhalten solltest, sondern du bekommst auch eine fundierte, vielfältige Ausbildung in den Techniken aus den Kampfkünsten.Ein erfahrenes Trainerteam erwartet dich.Dann starten wir ab dem 18. Oktober gemeinsam.Donnerstags, Sporthalle der Lebenshilfe in Seelze,Vor den Specken 3b, jeweils 17:00 Uhr – 18:30 UhrBei Fragen: 0172 - 5415861