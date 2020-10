Seelze : Bücherschrank |

Solange Sportausübung erlaubt bleibt, bietet der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. den Stadtteilspaziergang 3000 dienstags um 15 Uhr 14-tägig an. Zwei Termine gab es bereits, bei denen die 3000 leicht überschritten wurden. Nächster Termin ist am 3.11.2020 am Offenen Bücherschrank in Letter.

3000 Schritte sind ca. 2 km durch den Stadtteil. Trotz Corona sich draußen bewegen statt zuhause zu versauern, Leute treffen und vielleicht auch Neues entdecken.

Es wird in 2er Gruppen gelaufen mit Maske und dem nötigen Abstand.

Eine Anmeldung ist unter letter-fit@web.de möglich. Dann erfolgt auch eine Benachrichtigung, falls der Spaziergang ausfallen muß und welche Alternative es gibt.

Infos auch unter www.letter-fit.de und im Schaukasten an der Ebertstraße 1.