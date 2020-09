Seelze : Bücherschrank |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. bietet am Dienstag, dem 22.9.2020 um 15 Uhr erstmals die neue Veranstaltung "Stadtteilspaziergang 3000" an.

Die Idee: Trotzt Corona Leute treffen, etwas für die Gesundheit tun und vielleicht noch neue Ecken des Stadtteils erkunden.

Treffpunkt ist am Offenen Bücherschrank in Letter.

Die Route legen die Teilnehmenden fest und zeigen sich so gegenseitig den Stadtteil. Es sollen etwas 3000 Schritte sein, ca. 2 km, auch für Leute zu bewältigen, die nicht so gut zu Fuß sind. Allerdings ist etwa eine Stunde für den Weg geplant, die 3000 Schritte sind nicht so eng zu verstehen, es darf aber gerne gemessen werden.

Bitte jeder eine Maske mitbringen, falls man doch mal enger zusammen steht oder hinterher noch einkehren möchte.