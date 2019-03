Seelzer Karateka besuchen Lehrgang beim Großmeister

Wir (der Karate-Club Seelze e.V.) waren, soweit ich mich erinnere, nicht bei jedem Mal dabei, aber mehr als die Hälfte der Lehrgänge haben wir auf jeden Fall besucht.Wie immer war der Lehrgang von Martina Lohmann und ihren Mitstreitern vom TSV Osnabrück hervorragend organisiert.In diesem Jahr passte der Termin bei vielen von uns in den doch immer recht vollen Terminkalender und so fuhren wir mit 19 Karateka aus unserem Dojo nach Osnabrück. Bei bestem Reisewetter und freien Autobahnen und meiner Erstbefahrung der Umgehung von Bad Oeynhausen waren An- und Abreise kein Problem.Der erste Teil des Lehrgangs war ein Mondo-Gespräch. Hanshi Fritz Nöpel erklärte viele Details zur Selbstverteidigung und zum Kata-Bunkai, immer mit Bezug zu Dan-Prüfungen und er stellte ein „Arbeitsblatt“ mit ausgesuchten Bubishi-Zeichnungen vor und erklärte deren Ursprung und Bedeutung.Nach der Kaffeepause war die Aufgabe, um die Bubishi-Zeichnungen eine Partnerübung aufzubauen, die zum Teil dann auch den anderen Lehrgangsteilnehmern vorgestellt wurden.Den Abschluss bildete ein Block mit Selbstverteidigungs-Übungen,wie sie im Prüfungsprogramm gefordert sind.Ich glaube jeder Lehrgangsteilnehmer hat, bei der Vielzahl von Informationen, für sein Karate etwas mitgenommen.Auf dem Gruppenfoto ist unserer „Reisegruppe“ mit Hanshi Fritz Nöpel und unserer Sportfreundin Martina Lohmann, die übrigens im September einen Lehrgang für Trainer und Prüfer bei uns in Seelze gibt.