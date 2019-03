Sechs Wichtige für den Karate-Club Seelze

Seelze Gänsehautgefühl pur! Dazu reichlich Beifall. Am 7. März zeichnete der Goju Ryu Karate-Bund Deutschland (GKD) sechs Seelzer Karateka für ihre langjährige Trainer- und Vorstandsarbeit aus. Überreicht wurden die Urkunden und Ehrennadeln vom Seelzer Ehrenpräsidenten Wilfried Nickel anlässlich der Jahreshauptversammlung des Karate-Clubs.Ausgezeichnet: 135 Jahre Leidenschaft für die KampfkunstSie starteten Ihren Karate-Weg zumeist in Seelze, noch heute sind sie ihrem Verein treu. Die Rede ist von sechs wahrhaft außergewöhnlichen Sportlern des Karate-Club Seelze. In Summe schlagen bei den sechs Ausgezeichneten 135 Jahre Trainer- und Vorstandsarbeit zu Buche.Ein derartiges Engagement ist auch dem GKD eine Ehrung wert. Im Namen des Verbandes erhielten Barbara Remer, Thomas Keese und Andreas Christmann Urkunden für ihr 20-jähriges Engagement als Trainer bzw. Vorstand. Jan Torborg, Silvio Korte und Torsten Tews wurden sogar für 25 Jahre Tätigkeit mit einer Gold-Urkunde geehrt.