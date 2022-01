NIPPON LOHNDE 7. DKKF Turnier

7. DKKF Turnier in Hesel bei "Team Schweer"!Bereits am 27.11.2021 hat der Judoverein Nippon Lohnde nunmehr das 7. DKKF Turnier All Style Semi Kontakt/Formen/Waffenformen als Veranstalter und Ausrichter durchgeführt. Das Turnier des Vereins firmiert unter dem Kopf unseres Verbandes, um so die Verbundenheit zum Ausdruck bringen zu können. Das Motto "Ein Turnier von Freunden für Freunde" ist vor diesem Hintergrund Programm.Das Turnier bot einmal mehr Anfängern, Fortgeschrittenen und selbst international erfolgreichen Spitzenkämpfern die Möglichkeit sich miteinander zu messen, voneinander zu lernen, aber vor allem Freunde wieder zu sehen und neue Freundschaften zu knüpfen.Nippon Lohnde hatte das Turnier diesmal ins ostfriesische Hesel verlegt, um ein Zeichen der Solidarität mit unserem Freund Bertholt Schweer für sein neues Dojo "Team Schweer" zu setzten und ihn mit der entsprechenden Werbung zu unterstützen.Der chinesische Fluch "mögest Du in interessanten Zeiten Leben" prägt aktuell leider unsere Alltagswelt.Da war es mehr als erfreulich, dass 100 Teilnehmer der Einladung folgten. Dafür unseren aufrichtigen Dank!Unser Dank geht aber auch an Bertholt und Andrea Schweer! Euer großartiges Dojo und die professionelle Organisation lieferten einen würdigen Rahmen für ein schönes Turnier, dass sicherlich in guter Erinnerung bleiben wird.​​​​​Selbstverständlich haben wir uns an alle Corona Verordnungen gehalten und auch im Nachgang hat das Turnier nicht zum Infektionsgeschähen beigetragen. Leider mussten wir diesmal sogar einigen interessierten Vereinen absagen, da wir sonst den Auflagen nicht mehr hätten gerecht werden können.Die Hoffnung stirbt zuletzt und so haben wir die Ausschreibung für unser 8. DKKF Turnier schon fertig.Wir freuen uns, wenn wir euch diesmal wieder in Lohnde (bei Hannover) am 19.11.2022 als Teilnehmer begrüßen dürfen.Wenn wir uns als Lehrer/Trainer in persönlich schwierigen Zeiten oder aber auch wenn die Rahmenbedingungen einmal widrig sind fragen, "Warum mach ich das überhaupt noch?", habe ich zwei Fotos vom Turnier ausgewählt, die für mich persönlich ein Teil der Antwort sind.