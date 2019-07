Karate-Prüfungen werden zur Hitzeschlacht

Nahezu 100 Prüfungen zur nächsten Gurtstufe

Seelze/Letter: Die Sonne war der härteste Gegner, sie verwandelte die Karate-Halle des Georg-Büchner-Gymnasiums in einen Backofen. Ausgerechnet an den heißesten Tagen des Jahres fanden die Kyu-Prüfungen des Karate-Club Seelze statt. Doch alle Teilnehmer brannten darauf, Trainern und Prüfern zu beweisen, dass sie während des letzten Jahres auch ausreichend Trainingsschweiß vergossen hatten.

Statt Hitzefrei: Die Jüngsten machten den Anfang

Heiß auf die nächste Gurtfarbe: die fortgeschrittenen Kinder

Heißes Finale für die Erwachsenen

Neue Anfängerkurse starten nach den Ferien

Das Thermometer zeigte 39 Grad. Den Karate-Kids glänzte der Schweiß von der Stirn, doch sie behielten kühlen Kopf. Bei ihrer ersten Prüfung stand zunächst Kihon Ido auf dem Programm: Konzentriert kombinierten sie tiefe und hohe Karate-Stände mit Blöcken, Fauststößen und Tritten. Jede Pause wurde begierig für einen Schluck aus der Wasserflasche genutzt, um der Hitze besser zu widerstehen.Durchhalten. Alles geben. „Konzentriert euch, Ihr schafft das“, ermunterte Jugendwart Jonas Czermak die Anfänger, während einigen Karate-Kids die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben stand. Bei den anschließenden Partnerübungen bissen sie noch einmal die Zähne zusammen. Sicher erwiderten sie wechselseitig die eingeübten Angriffe mit den entsprechenden Abwehrtechniken und Kontern. Geschafft! Bestanden!Die Sommerferien standen vor der Tür, aber die nächste Kindergruppe wollte unbedingt schon vor dem Strand frische Farbe: Bei dieser Kyu-Prüfung ging es um neue Gürtel, die teilweise schon in den Trainingstaschen lagen. Doch davor hatten die Prüfer zwei schweißtreibende Stunden gesetzt. „Drück uns die Daumen?“, baten zwei der Mädchen ihren Trainer.Diesmal kamen zusätzlich Katas auf den Prüfungsplan: Die genau definierten Formenläufe mit teilweise komplexen Kombinationen erfordern höchste Konzentration. Und die Prüfer kannten kein Pardon. Wer Fehler machte, musste noch einmal ran. Wenn nötig allein. Doch das intensive Training der letzten Monate zahlte sich aus! Zu guter Letzt hielten alle Prüflinge die heiß begehrten Urkunden in der Hand und durften sich eine neue Farbe um die Hüften binden.Zum großen Prüfungsfinale kamen sie alle: Erwachsene von den Anfängern bis hin zur Oberstufe, dazwischen Kinder und Jugendliche aus der Mittelstufe. Mit den Temperaturen stieg die Nervosität. Haben alle ausreichend trainiert? Halten die Nerven? Die Anspannung war nahezu mit den Händen zu greifen. „Das Warten ist immer das Schlimmste“, bekannte einer der Jugendlichen, der sich in eine Ecke zurückgezogen hatte und angespannt seine Wasserflasche knetete.Gleichzeitig gellten Kampfschreie durch die Halle. Die höheren Gurtstufen mussten ihre Selbstverteidigungskünste beweisen. Für das Bunkai hatten sie zusätzlich ausgewählte Katas analysiert und kämpferisch umgesetzt. Am Ende durften sich 36 der Prüflinge über den nächsten Kyu-Grad freuen.Nach der Prüfung ist nicht nur vor der Prüfung. Nach den Ferien starten auch die neuen Anfängerkurse. Wer im Urlaub kräftig am Hotel-Buffet zuschlägt, sollte amaufschlagen. Dann gibt es Fitness, Dynamik, Selbstbehauptung und Kampfkunst all inclusive. Der