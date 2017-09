JV Nippon Lohnde richtet DKKF-Bundeslehrgang aus

Seelze : Bürgerhaus Lohnde |

Die Deutsche Kampfkunst Föderation DKKF war am vergangenen Sonnabend zu Gast beim Judoverein Nippon Lohnde, der gemeinsam mit dem BUDO-Club Minden den DKKF-Bundeslehrgang 2017 organisiert und im Bürgerhaus Lohnde ausgerichtet hat.

60 Teilnehmer verschiedener Kampfsportvereine aus ganz Deutschland nahmen an den insgesamt acht jeweils einstündigen Kursen teil, die sich in zwei parallelen Vierersträngen über den Nachmittag verteilten.Auf Fläche 1 gab es Tae Kwon Do: Kampfkunst vs. Kampfsport, Strategie und Technik, Schwerpunkt Fußtechniken mit Dozent Michael Schuman vom BUDO-Club Minden, Kobudo mit Jörg Knust, Qi Gong: Gleichgewicht und Körperbewusstsein für Kampfkünstler mit Kai Hemmen und Kyudo: Japanisches Langbogenschießen mit Gabi Freyberg auszuprobieren. Fläche 2, mit Matten ausgelegt, hatte Judo Bodentechniken mit Manfred Schwebs und Heinz Hoffmann vom Judoverein Nippon Lohnde, F.I.S.T. Freies Individuelles Selbstverteidigungs-Training mit Uwe Möhring, Kenjitsu: Selbstverteidigung mit und gegen das Schwert mit Christian Freyberg und Jiu Jitsu: Abwehr gegen Waffen mit Klaus Härtel im Programm.Alle Kämpferinnen und Kämpfer waren mit sichtlich viel Spaß und Enthusiasmus bei der Sache und genossen das abwechslungsreiche Angebot fernöstlicher Kampfkünste. Auch für das leibliche Wohl in der Pause war mit einem üppigen kalten Buffet gesorgt, das durch die "arme Sau" gesponsert wurde. Eine rundum gelungene Veranstaltung also, die sich unsere fünf Teilnehmer vom JV Nippon Lohnde sicher gern wieder einmal "antun" würden.