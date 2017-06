Die neuen Majestäten im Schützenverein Döteberg stehen fest!

Jennifer konnte ihr Glück zu Anfang nicht fassen. Als Schützenkönigin wurde Corinna Vorwerk mit 48/10 proklamiert ihr zur Seite stehen auf Platz zwei Ilse Bähr-Pinkerneil mit 46/9 und Petra Stronk mit 45/10. Corinna ist noch amtierende Kreiskönigin vom KSV-Leine und Schützenkönigin bei der Schützengesellschaft Badenstedt. Nun war die Spannung an ihrem Höhepunkt, wer ist König? Die Königswürde in diesem Jahr trägt Heinrich Rindfleisch, er schoss 48 Ring und eine 9 als Stechschuss und verwies Klaus-Dieter Zappe mit 47/9 und Werner Herbst mit 46/10 auf die nächsten Plätze. Alle Majestäten bekommen am 12. August die Kette überreicht und als sichtbares Zeichen eine Scheibe an das Haus genagelt. Bei dieser Veranstaltung begleitet uns der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwehren.