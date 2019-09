Besiege die Anziehungskraft des Sofas. Mach Karate!

Karate-Club Seelze bietet neuen Anfänger-Kurs mit Thomas Keese



Attacke! Geschmeidig weicht die Frau dem Angreifer aus, blockt dessen Arm. Die Augen verengt, die Lippen zusammengepresst, greift sie zu, lässt gleichzeitig die Faust auf die Rippen des Gegners schnellen. Schon in der ersten Stunde des neuen Anfängerkurses stehen bei Thomas Keese (5. Schwarzgurt) neben Fitness, Dynamik und Körperbeherrschung erste einfache Selbstverteidigungs-Techniken auf dem Programm. Noch sind einige Plätze frei. Jugendliche ab 14 und Erwachsene können einfach reinschnuppern, die ersten Stunden sind kostenlos, aber bestimmt nicht umsonst.

Wehrt euch!

Reinschnuppern kostet nichts

Karate verbindet Kraft, Konzentration, Balance, Disziplin und Aufmerksamkeit zu einem gesunden Ganzkörpertraining. Doch auch gesundes Selbstbewusstsein ist erlernbar. „Ich möchte allen Kursteilnehmern das Gefühl geben, kein Opfer zu sein“, sagt Thomas Keese, Vorstand des Karate-Club Seelze.Als Kampfkunst ohne Waffen diente Karate stets der Selbstverteidigung. Dazu gehört neben Technik viel Körperbewusstsein. Erste Koordinationsübungen, schon schallt Gelächter durch den Raum: Das rechte Bein weiß nicht, was die linke Hand tut. Bei den Fitness-Übungen weinen die Muskeln, einige davon lernen die Teilnehmer erstmals beim folgenden Muskelkater kennen.„Wenn die Leute an Karate denken, dann haben sie die Filme mit Bruce Lee vor Augen. Doch Karate ist so viel mehr“, betont Keese. Er empfiehlt jedem, einfach mal reinzuschnuppern. Die ersten Trainingseinheiten sind kostenlos. Trainiert wird immer montags ab 19.00 Uhr iin leichter, bequemer Sportkleidung und barfuß. Trainingsort ist der Gymnastikraum des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter, Eingang am Parkplatz vor dem Leine-Stadion.