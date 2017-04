Beachsaison beginnt bei der SG Letter 05

Beachputz ist erledigt



Seelze : Beachanlage hinter der Tribüne im Leinestadion |

Nun darf es endlich Sommer werden. Damit auf der Beachanlage in Letter hinter der Tribüne wieder gebeacht werden kann, wurde am Wochenende der Beachputz absolviert. Ein kleines Helferteam um Beachwart Thomas Stiehr kümmerte sich um den Anstrich des Carports an der Beachanlage, reparierte Bänke, begradigte Steine, die von Baumwurzeln hoch gedrückt wurden, und rupfte Unkraut um und in der Beachanlage. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen, aber am Ende eines langen Sonnabends war die Beachanlage der SG Letter 05 wieder in Schuss gebracht und kann bespielt werden.



Das Training draußen beginnt für die Volleyball Herren auch schon gleich am Montag nach den Osterferien. Die offizielle Beachsaison startet am 1. Mai 2017. Seit nun mehr fast 15 Jahren wird in Letter gebeacht. Am 17. September 2017 sind es genau 15 Jahre. An dem Tag soll auch gefeiert werden. Eingeladen werden hierzu alle Volleyballer, Ehemalige, Eltern und Kinder und der Sparte treu gebliebene Passive. Interessierte sollten sich den Termin schon mal vormerken.Wer Lust zum Beachen hat, meldet sich bitte unter volleyball@sg-letter-05.de. Das Training findet für die Volleyball Jugend und für die Hobby sporadisch nach Absprache statt. Die Herren trainieren montags abends. Am Wochenende ist ebenfalls freies spielen angesagt.