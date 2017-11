Wenn wir ein gutes Körpergefühl haben trögt das ohne Frage zum Glücklichsein bei.Es gibt eine Vielzahl von Fastenkuren, die sich im Verzicht, Dauer und Art unterscheiden. So streicht man beim Fasten nach Buchinger, feste Nahrung komplett aus dem Speiseplan und trinkt Wasser, Tees, Säfte und Gemüsebrühe. Beim Fasten nach F.X. Mayr, darf man sich drei Brötchen und 250 ml Milch über den Tag verteilt gönnen. Hildegard von Bingen beschrieb vier unterschiedliche Fastenkuren. Es gibt Molke-Fasten, Suppen-Fasten, Smoothie-Fasten, Basen-Fasten, …Das Angebot ist groß. Es bleibt die Qual der Wahl.Wenn man sich näher mit dem Thema Fasten beschäftigt, merkt man schnell – Fasten polarisiert.Auf der einen Seite wird Fasten als universelles Allheilmittel gepriesen, auf der anderen Seite warnen Fastengegner eindringlich vor den Gefahren des Heilfastens.Ich habe mich mit beiden Seiten intensiv auseinander gesetzt und möchte hier keine Grundsatzdiskussion zum Fasten führen. Ich bin, nach wie vor, neugierig und werde das Fasten einfach ausprobieren.Molke FastenNach gründlicher Recherche habe ich mich für das Molke Fasten entschieden. Hierbei gibt es zum Tee-und-Saft-Fasten zusätzlich 1 bis 1 ½ Liter Molke. Molke versorgt den Körper mit hochwertigem Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Ich hoffe so, dem Abbau von Muskelmasse entgegenzuwirken. Außerdem fördert Molke die Verdauung und erspart häufig die zusätzliche Einnahme von Abführmitteln.Mein Fasten-PlanDie VorbereitungUm mich innerlich auf das Fasten einzustimmen, werde ich ein Fastenbuch führen.Während des Fasten notiere ich, was das Fasten bei mir bewirkt, wie ich mich fühle und welche Emotionen in mir entstehen. Zur Vorbereitung beschäftige ich mich damit, was mir schwer fallen könnte, wie ich Versuchungen aus dem Weg gehen kann und was mir helfen könnte durchzuhalten.Ich überlege mir ein paar angenehme Beschäftigungen, die meine Laune während des Fastens heben sollen.Auch der Körper darf sich mit zwei Entlastungstagen auf das Fasten einstellen. Ich wähle hier Eblytage, da ich keinen Reis mag. Auch möglich sind Obst- oder Gemüsetage.EinkaufslisteEbly (500g, im Kochbeutel)Fastentee, KräuterteeStilles MineralwasserGemüse- und Obstsäfte (100%iger Fruchtsaft, ohne Konservierungsstoffe, zusätzlichen Zucker, Aromen oder Konservierungsstoffe)Molke und für den Notfall F. X. Passage SL Pulverein gutes KörperölMaterial für die Beschäftigung (Bücher, Zeitschriften, Handarbeitsmaterial, etc)Notizbuch als FastenbuchDie EntlastungstageEs ist nicht sinnvoll einfach drauf los zu fasten.Daher beginne ich mit zwei Entlastungstagen, damit sich mein Körper langsam auf das Fasten einstellen kann.Morgens, Mittags und Abends: 1 Portion Ebly (250 g auf drei Portionen verteilt)zusätzlich 2-3 Liter stilles Mineralwasser oder ungesüßter KräuterteeDie FastentageFastentag 1Morgens: Darmentleerung (mit F. X. Passage SL Pulver) und 1 Tasse FastenteeMittags: 250 ml GemüsesaftAbends: 250 ml Obstsaft oder Gemüsesaft und 1 Tasse FastenteeÜber den Tag verteilt: 1 Liter Molke und 1-2 Liter stilles Mineralwasser oder TeeFastentag 2 – 7Morgens: 1 Tasse FastenteeMittags: 250 ml GemüsesaftAbends: 250 ml Obstsaft oder Gemüsesaft und 1 Tasse FastenteeÜber den Tag verteilt: 1 Liter Molke und 1-2 Liter stilles Mineralwasser oder TeeBei Bedarf, sollte alle zwei Tage die Darmentleerung wiederholt werden. Das erledigt hoffentlich die Molke, als natürliches Abführmittel, für mich. Wenn nichts mehr geht, werde ich auf F. X. Passage SL Pulver zurück greifen. Dies soll besser schmecken als Glauber- oder Bittersalz. Wichtig ist beim Abführen immer ausreichend zu trinken.Die AufbautageIm Anschluss muss sich der Körper langsam wieder an feste Nahrung gewöhnen.1. AufbautagMorgens: FastenteeVormittags: ein gedünsteter ApfelMittags: Kartoffel-GemüsesuppeAbends: Gemüsesaft und eine Scheibe KnäckebrotÜber den Tag verteilt: weiterhin ausreichend Wasser und Tee2. AufbautagMorgens: 2 Scheiben Knäckebrot mit KräuterquarkVormittags: eine BirneMittags: 3 kleine Pellkartoffeln mit MöhrengemüseAbends: 1 BiojoghurtÜber den Tag verteilt: Möhrenrohkost und Knäckebrot mit KräuterquarkWas ist beim Fasten zu beachten?Fasten eignet sich nicht zum Abnehmen. Obwohl ich mich auf die purzelnden Pfunde freue, ist Fasten keine Diät. Zur Gewichtsreduktion ohne Jo-Jo Effekt gehört eine dauerhafte Ernährungsumstellung und Bewegung.Es wird dazu geraten, vor dem Fasten mit seinem Arzt die Fastenpläne zu besprechen. Hier findest Du einen Artikel zur Frage „Wer darf fasten?“Auf das Fasten sollte man sich gründlich körperlich und mental vorbereiten.Täglich Bewegung an der frischen Luft gehören beim Fasten dazu, genau wie ausreichend Ruhephasen.Es ist sehr wichtig genug zu trinken. Empfohlen werden mindestens 2 ½ Liter am Tag. Am besten stilles Wasser und ungesüßte Kräutertees.Fastenkuren lassen die Haut trockener werden. Mit einem guten Körperöl, kann man der Haut in dieser Zeit etwas Gutes tun.Positive Beschäftigungen helfen das Fasten durchzuhalten und lenken ab. Es gibt tolle Ausmalhefte für Erwachsene, Sticken, Häkeln, Gedichte schreiben, …So richtig erholen, Kraft tanken und Glücksstrategien lernen kannst Du im Glücksseminar im Kloster .„Ich kann auf das Fasten ebensowenig verzichten wie auf meine Augen.Was die Augen für die äußere Welt sind,ist das Fasten für die innere.“– Mahatma Gandhi –Fasten wirkt auf Körper, Seele und Geist. Es inspiriert, reinigt und heilt.Du hältst nichts vom klassischen Fasten?Das Thema Fasten kann hier aufgrund der Fülle an Informationen nicht umfassend dargestellt werden. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, bist du hier richtig www.fastenzeiten.com.Interessieren dich meine Erfahrungen zum ersten Fasten?Dann schau dir meinen Erfahrungsbericht an.-ruhewerk -