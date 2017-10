"Gefällt mir" oder "Gefällt dir" sind ein Zeichen der Wertschätzung - sie bringen "Gefallen" zum Ausdruck.

, die der Mühe eines Verfassers beim Erstellen seines Beitrags angemessen sind. Ob dieser mehr oder weniger bebildert . . .oder es an vielen Worten nicht mangeln läßt, tut selten etwas zur Sache.Ließ diese sich nicht zweimal bitten, lassenselten lange auf sich warten.Stöbert man auf myheimat herumder eindes Beitrags da bereits in neugieriger Erwartung,. Mit anderen Worten:(da noch mutterseelenallein unter "Gefällt mir")des Verfassers gewiß.. Erst die Stunden dann die Tage.Und schon ist MANN oder FRAU,unter "Gefällt mir" vertreten.haben sich hinzugesellt. Stand man anfangs noch an erster Stelle, findet man sich urplötzlich alswieder.unter den "Gefällt mir" -Von der unablässig anbrandendenhinfortgespült . . . gleich einem Sandkörnchen irgendwo am Ostseestrand. Unausbleibliche Folge:. Wird nicht mehr beachtet.Denn man möchte den Kopfüber Wasser halten.Kaum angeklickt,. Total aus den Augen.und schon steht man wieder dort, wo man anfänglich stand und erneut stehen möchte:unter den 69 "Gefällt mir".Hat sich man sich dessen auf die vorstehende Art und Weise bedient,dem eigenen Interesse nicht mehr im Wege. Denn sieLG vom Rainer, der sich fortan auch immer selbst zu helfen wissen wird.