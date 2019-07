DANK SILKE

150 g durchwachsener SpeckHalber Liter Wasser250 g grüne Bohnen125 g MöhrenEin Apfel u. eine Birne250 g KartoffelnEtwas Salz u. gehackte PetersilieIhr legtins Wasser und lasst ihn gute 45 Minuten kochen. Dieabfädeln, waschen und in sehr kleine Stücke schneiden. Dannschrappen, waschen u. in Würfel schneiden.u.schälen, vierteln, entkernen u. in Scheiben schneiden.schälen, waschen u. ebenfalls in Würfel schneiden.. . . und fügt nun ALLES miteinander dem bereits . . .. . . angekochten Speck hinzu. Dasauch. Und kocht es gar. Schneidet dann den Speck in Stücke und serviert alles mitbestreut.LG vom Feinschmecker Rainer. Lasse auch mir gerne """" auf meiner Zunge zergehen.