Bewegung ist ein Baustein zu einem glücklichen Leben. Es ist nicht immer einfach den inneren Schweinehund zu überwinden und das Sofa oft so verlockend. Aber du kennst sicher das gute Gefühl, wenn du dich doch aufgerafft und dich sportlich betätigt hast.Es muss aber nicht gleich schweißtreibender Sport sein, um das Glücksgefühl zu steigern, reicht es schon sich moderat, am besten an der frischen Luft, zu bewegen.Was bewirkt Bewegung an der frischen Luft?Du atmest tiefer durch und nimmst mehr Sauerstoff auf. Organe, Muskeln und Gehirn werden besser mit Sauerstoff versorgt und du kannst Dich länger konzentrieren.Nicht nur für deinen Körper, auch für dein Wohlbefinden und deinen Geist sind Frischluftkuren wichtig.Bei einem Stimmungstief gibt es nichts Besseres, als eine Flucht ins Grüne. An der frischen Luft gelingt es viel leichter die Stimmung positiv zu verändern und neue Kraft zu schöpfen. Auch beim Probleme wälzen hilft ein Spaziergang durch Wald oder Park. Oft fallen dir Lösungen ein, oder du gewinnst einen anderen Blick auf die Dinge.„Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, den man nicht weggehen kann.“– Søren Kierkegaard –- ruhewerk -