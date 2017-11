Allen myheimatlern recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann - auch ich (*-*) beherrsche sie nicht !

"schönes Projekt"

etwas zu verlängern.

Also bin ich kompromissbereit !!!

nur)

Hier noch einmal der für alle Wahlteilnehmer verbindliche Modus Operandi :

"myh`ler des Jahres"

der myheimatler oder die myheimatlerin

allerletzte Mal

26 myheimatler haben bereits gewählt . . . nicht schlecht - oder ?

Unserdrei Kreuze machen, wenn die Wahl endlich gelaufen ist . . . obwohl sie für ihn einist . . . und der sich ebenfalls am Wahlgeschehen beteiligendeden Vorschlag, die Wahl nochWerde die Wahl (umund hoffe,daß ich mit dieser Entscheidung sowohl in Donauwörth wie in Barsinghausen etwas Verständnis einheimsen kann.Gewählt wird. Zumwird der "Nutzer" gewählt sein, dem das beneidenswerte Glück vergönnt ist die meisten Stimmen auf den Wahlzetteln sammeln zu können.NENNT MIR>>> an meine Adresse >>der myheimatler, denen er die Auszeichnungzubilligen möchte.Für einverbürge ich mich. Ist die Entscheidung zu Gunsten eines "Nutzers" gefallen . . .mit den meisten Stimmen zum "myheimatler des Jahres" gewählt . . . werde ich den Namen dieser PERSON veröffentlichen.LG vom dasnervenden Rainer. Das verspreche ich . . .