Seelze : Seniorentagesstätte

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. beginnt am Montag, dem 4.4.22 um 15 Uhr sein Offenes Kaffeetrinken wieder, das er 2008 wegen Raummangel einstellen mußte. Nun kann der Verein die Räume in der Seniorentagesstätte nutzen und freut sich auf zahlreiche Interessierte jeden Alters, Geschlecht, Herkunft und Religion.

Bei dem Treffen geht es darum, sich kennen zu lernen, zu klönen, aber auch um neue Ideen zu entwickeln. Vielleicht wollen Leute gemeinsam spielen oder basteln, andere sind politisch interessiert, wollen sich informieren. Alles ist möglich.

In Zukunft sind je nach Interessenlage Themennachmittage mit und ohne Gästen geplant z.B. zum Radwegeausbau HEM-Netto, zur Sicherheit im Stadtteil u.v.m..

Wegen Corona gilt 3G und Maskenpflicht bis zum Platz.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber der Verein freut sich, wenn er ungefähr weiß mit wievielen Gästen er rechnen kann. Rückmeldung an letter-fit@web.de.

Montags 15-17 Uhr Seniorentagesstätte Letter.