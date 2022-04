Offener Stammtisch verlegt zur Ortsratssitzung

Seelze : Restaurant Hellas |

Normalerweise lädt der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. an jedem 1. Montag im Monat um 19 Uhr ins Restaurant Ikarus II am Kastanienplatz in Letter zum Offenen Stammtisch. Dort kann alles besprochen werden, was die Menschen bewegt, es gibt Informationen aus dem Stadtteil und Aktivitäten des Vereins werden geplant. Am Montag 2.5.22 ist es anders. Da dann um 18:30 Uhr die Ortsratssitzung im Restaurant Hellas stattfindet, bei der die Ergebnisse der Befragung zum Kastanienplatz und die Planungen für den Platz vorgestellt werden, gehen die Interessierten erst zur Ortsratssitzung und anschließend treffen sich alle diesmal im Restaurant Hellas zum Stammtisch.