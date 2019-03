Blumen pflanzen und Müll sammeln

Seelze : Spielplatz |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander e.V. beteiligt sich auch dieses Jahr am Sauberkeitstag in Letter. Allerdings fängt die Aktion bereits eins Stunde früher an und zwar am 30.3.19 um 10 Uhr am Spielplatz Gerhart-Hauptmann-Straße.

Mit den Kindern auf dem Spielplatz wird dort der Müll gesammelt und in den angrenzenden Blumenbeeten Blumen gepflanzt.

Die Kinder sind immer mit Begeisterung dabei, Die Blumen werden von den örtlichen Blumengeschäften gespendet.

Helfer sind herzlich willkommen. Für Erfrischung ist gesorgt.

Wer mag kann sich anschließend noch mit den übrigen letteraner Müllsammlern beim Bürgermeister stärken.