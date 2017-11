"myheimatler des Jahres 2017" - sehr viele Nutzer in unserer Mitte hätten verdient, es zu werden . . .

wird es vergönnt sein, zum "myheimatler des Jahres 2017" gewählt zu werden.Ein sich an der Wahl beteiligender Mitmensch (sein Geschlecht tut hier nichts zur Sache)EINEN myheimatler ZU WÄHLEN . . . dieser Mitmensch wählte noch zwei andere . . .dieses myheimatlers fest.diesen Mitmenschen :Dieser Nutzer hat er ein großes Herz. Er ist ein prima Mensch . . . hat ein großes Rechtsempfinden und zeigt eine riesengroße Anteilnahme am Leben anderer Menschen. Er ist ein guter Ratgeber und wäre im wirklichen Leben sicherlich auch ein echter Freund. Außerdem hat er Schicksalsschläge zu verarbeiten, welche ihn fast zerbrechen ließen. Zudem ist er auf myheimat das Salz in der Suppe. An ihm kann sich jeder reiben und wenn er nicht mehr da wäre, dann wäre myheimat nicht mehr das was es ist . . . sondern stinklangweiligAufrichtige Worte,. . . denn auch aus meiner Sichtdieses Portals . . .Von mir ist im ZITAT leiderdie Rede - werdet ihr euch schon gedacht haben ;-)))Soooo . . .bittean und schon seid ihr, was den MODUS OPERANDI dieser WAHL anbetrifft, auf dem letzten Stand.LG vom "Wahlveranstalter" Rainer . . .- ihr die Arbeit abnehmend.