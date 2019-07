"myheimat hinkt Facebook noch sehr hinterher"

einer

myheimatlerin

sehr viele

nach vorne

1. WARUM

2. WARUM



3. WARUM

, niemals lange um Aufmerksamkeit betteln müssendenWas jeder von uns, dieser sehrvon Herzen gönnen sollte.sich zum endlosen Herumblättern anbietende, wird niemand bestreitenDenn man nimmt sehr viele positive Sachen mit.ihren Blickzu richten undgutgemeint anklingenden, was sie verdienen.. . . und möchte jetzt mit wohlbedachten Vorschlägen, schon mal auf diesem Weg vorangehen.fällt einem Beitragsersteller kein extra Punkt für jedes GEFÄLLT MIR unter seinem Beitrag in den Schossum alles in der Welt liest man eigentlich so oft wie nie, einen Kommentar der myheimat-Redaktion. Würde ein komplimentierender Kommentar aus Augsburg etwa keinen motivierenden Effekt hinterlassenerneut um alles in der Welt, gibt es noch immer keine DAUMEN HOCH DAUMEN RUNTER Option unter Kommentaren. Obwohl eine das Geschehen belebende Option wie diese, schon oft angesprochen und erwünscht wurde. . . womit ich meine, erneut verschossen hätte. Mich diesmal jedoch, derals eine Zielscheibe bedienend.zur Freude zumindest einiger myheimatler, sich mit diesem Beitrag jetzt hoffentlich endlich mal aufschauenswert auf myheimat verausgabten. . .mir von Papa und Mama vererbten(mich noch dazu eines um eure Aufmerksamkeit nicht lange bettelnden müssenden Bildes wie ausgerechnet dem da oben bedienend)