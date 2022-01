Um diese Baumvernichtung zu rechtfertigen gibt es die Idee der Neubepflanzung an anderer Stelle. Man man es ganz gut machen will, dann wird für einen gefällten Baum eine Ersatzbepflanzung von zwei oder gar drei neuen Bäumen. Gut, die Idee könnte sein, dass die neuen Bäume ja nicht die Krone des alten Baumes haben.Aber……Bleibt die Frage im Raum stehen: Woher kommt denn die Fläche, auf der die Ersatz-Bäume stehen werden? Kann man einfach die Erde vergrößern? Die jetzige Erde ist doch bereits „vergeben“. Da wächst im besten Fall schon etwas! Ist also diese Ersatz-Bepflanzung nur eine Täuschung, eine Rechtfertigung, die Erde weiter zu versiegeln, weil wir keine andere Idee haben, bebaute Flächen besser zu nutzen?Es scheint ein unlösbares Problem zu sein!?