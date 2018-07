der Schatz

Anschauens

Lesens

- wäre sie doch andernfalls nur. u.vorbehalten. Obwohl (was sich von selbst versteht) wir aucheine mit "Küssen gewürzte Nacht" von Herzen gönnen sollten. Also schaut bitte mal hier:Und schon wird dankeurer Neugierin den Schoß fallen, der eines genüßlichenundohne Einschränkung wert ist. Selbst (was nicht zu ändern ist) mit 8jähriger Verspätung.LG vom "Schatzfinder" Rainer.