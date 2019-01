Wir laden ein zum Erzählcafé „Schulerinnerungen" am 20. Januar 2019 im Heimatmuseum Seelze

Seelze : Heimatmuseum Seelze | Die Sonderausstellungbildet zurzeit einen Schwerpunkt im Heimatmuseum Seelze (Hannoversche Straße 15, 30926 Seelze) und wir freuen uns über regen Besucherzuspruch.Viele interessante Gespräche über Unterricht, Lehrkräfte, Strafen, Ausflüge und vieles mehr haben sich am Rande der Ausstellung ergeben.

Wir möchten mehr über Ihre Schulzeit erfahren und laden Sie am 20. Januar ab 15.00 Uhr zu einem Erzählnachmittag ein, wo in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen an die eigene Schulzeit erzählt und ausgetauscht werden können.



Sonderführungen

„Unterricht in der Schulstube“

Alle Interessierte sind herzlich willkommen, sei es, dass sie selber etwas erzählen möchten, sei es, dass sie gern zuhören wollen.Wir freuen uns auf Ihren Besuch - das Schulteam Evelyn Gorsler, Horst Henze, Norbert Saul und Erika Turek!Das Heimatmuseum ist sonntags von 14.30 – 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Museumsarbeit zugute. Das Museum ist barrierefrei.können unter 05137 – 4392 (H. Gehrke) undunter 0511 – 40 62 87 (E. Gosler) vereinbart werden.Sie finden uns auch unter Heimatmuseum Seelze