Vorstellung der nominierten Spiele für den Preis "Spiel des Jahres"

Am 17.7. wird in Berlin der Preis für das Spiel des Jahres und der Preis für das Kennerspiel des Jahres 2017 vergeben.

Die nominierten Spiele für beide Preise stehen schon fest, nun steigt die Spannung, welche Spiele nun letztendlich das Rennen machen werden.

Udo Bartsch, einer der Juroren der Jury wird die Letteraner Brettspieler am Freitag, den 7.7. um 19 Uhr besuchen. Er wird die nominierten Spiele im Gepäck haben und gerne erklären. Natürlich dürfen die Spieler auch Tipps und Empfehlungen aussprechen, welche Spiele für sie den Preis erhalten sollen.

Die Jury hat auch eine Empfehlungsliste herausgegeben. Auch diese 7 Spiele werden vor Ort sein und können ausgiebig getestet werden.

Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.



Ort: Kursana Domizil, Brandenburger Str. 1-4, 30926 Seelze (Letter)