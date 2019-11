Seelze : Kursana Domizil |

Bereits zum 16. Mal rufen DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung ganz Deutschland zur Teilnahme am Bundesweiten Vorlesetag auf.

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. beteiligt sich wieder wie in den letzten Jahren mit Märchen der Gebrüder Grimm. Die Veranstaltung findet statt am 15.11.19 um 10:00 Uhr im Kursana Domizil.

Eingeladen sind groß und klein, die gerne gemeinsam mit anderen den Märchen lauschen wollen. Die Veranstaltung ist kostenlos.