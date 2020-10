Vorbesprechung zum 2. Lebendigen Adventskalender in Letter

Seelze : ONLINE |

Nach dem Erfolg im letzten Jahr soll es auch dieses Jahr wieder einen lebendigen Adventskalender in Letter geben. Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. übernimmt wieder die Koordination. Sicher wird er wegen Corona etwas anders.



Die derzeitige Corona-Lage erlaubt das geplante Vorbereitungstreffen am 2.11.20 im Ikaros II nicht.

Alternativ bietet der Verein Letter-fit ein ONLINE-Treffen am Freitag, dem 6.11.20 um 20 Uhr (Technikcheck und Unterstützung ab 19:30) an.



Dort werden die Möglichkeiten des Adventskalenders unter Corona-Bedingungen besprochen und mögliche Alternativen.



Ein Smartphone reicht zur Teilnahme, möglichst mit Headset.



Bitte anmelden unter letter-fit@web.de damit der Link zur Veranstaltung zugesandt werden kann.