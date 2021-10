Vorbesprechung Lebendiger Advendskalender

Seelze : Restaurant Ikaros II |

Der Verein „Letter-fit: Miteinander-Füreinander“ e.V. bietet in Letter zum dritten Mal den lebendigen Adventskalender an. Derzeit geht der Verein davon aus, daß er wieder "in echt" statt digital stattfinden kann unter 3G und AHA-Regeln.



In der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit vergessen wir schnell, wie schön die Adventszeit sein kann. Wir wollen in diesem Jahr mit dem 3. Lebendigen Adventskalender wieder dazu beitragen, die Adventszeit besinnlicher zu erleben und mit anderen zusammen Gemeinschaft zu pflegen und Zeit zu teilen.

Vom 01.-24.Dezember wird jeweils um 18.00 Uhr an einem anderen Haus ein Adventsfenster „geöffnet“. Bei einem kleinen Programm mit verschiedenen Elementen (z.B. Tee, Kekse, eine Geschichte, ein Lied, …) soll der Advent als besondere Zeit neu in unser Bewusstsein rücken.



Wer macht mit?



Informationsveranstaltung für alle Interessierten

wann? Montag 1.11.21 um 18:30 Uhr

Wo? Restaurant Ikaros II

bitte wegen Platzreservierung möglichst anmelden.



Wer keine weiteren Informationen benötigt und wieder mitmachen möchte, kann auch einfach seine Terminwünsche an letter-fit@web.de senden.