Vereinsausflug nach Celle

Der diesjährige Ausflug des Vereins "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. führt am Sonntag 24.10.21 um 9 Uhr nach Celle (Rückkehr ca. 18 Uhr). Zunächst gibt es eine Altstadtführung zu Fuß durch Celle, anschließend eine Bauhausführung mit Bähnchen. Zum Schluß ist eine gemeinsame Einkehr geplant.



Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Für die Führungen sind 12 € zu zahlen plus 8 € für die Fahrer. Es besteht Maskenpflicht im Auto, bei den Führungen und im Restaurant sowie 3G.



Eine Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten und ob eigenes Auto vorhanden ist erforderlich bis 17.10.21 an letter-fit@web.de.