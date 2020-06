Stadtführung Letter verschoben auf 4.7.20

Seelze : Bücherschrank |

Der Verein "Letter-fit: Miteinander-Füreinander" e.V. startet vorsichtig sein Programm unter Corona-Bedingungen.

Die Stadtführung wird auf den 4.7.20 um 10 Uhr verschoben, in der Hoffnung, daß dann noch etwas weniger Corona ist. Abweichend zu bisher ist diesmal eine Anmeldung unter letter-fit@web.de erforderlich mit Angabe der Kontaktdaten um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen und die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Es zählt die Reihenfolge der Anmeldung. Bitte auch eine Maske tragen, da ggfs. bei Erklärungen nicht immer der Mindestabstand eingehalten wird.

Die Führung dauert ca. 2-2,5 Stunden je nach Wetter und Teilnehmerinteresse. Sie führt durch den alten Kern von Letter, ca. 2,5-3 km. Treffpunkt ist am Bücherschrank.

Die Führung kostet 5 €, für Kinder bis 18 Jahre kostenlos.

Es gibt viele interessante Geschichten zu interessanten Orten zu hören. Die Führung ist auch etwas für diejenigen, die bereits daran teilgenommen haben, da sich derzeit viel in Letter verändert. Selbst „alte Hasen“ können noch etwas Neues entdecken.

Je nach Wetter bitte auf ausreichend Sonnenschutz und Getränke sorgen.